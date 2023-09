„M jak miłość". Jako Mirka nikogo nie pozostawiła obojętnym. Co dziś słychać u Andżeliki Piechowiak?

Każdy aktor chce spróbować grania w filmach czy w serialach. Ja grałam w nich nieprzerwanie przez 12 lat po skończeniu szkoły teatralnej, nie mam więc poczucia niedosytu. Wiem, że to brzmi banalnie, że dopiero w teatrze aktor czuje się aktorem, ale trochę tak jest. Granie w teatrze to jest zupełnie inny rodzaj skupienia, pracy, kontaktu z widzem. A spotykanie na scenie takich aktorów, jakich ja miałam przyjemność spotkać, to ogromna nauka i przyjemność - mówiła.