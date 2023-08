„M jak miłość” odcinek 1736. Budzyńska dowie się o śmierci ojca! Nawet widzowie będą płakać... [CO SIĘ WYDARZY]

Co się wydarzy w odcinku w 1736. „M jak miłość”?

Początek nowego sezonu „M jak miłość” będzie niezwykle dramatyczny. Kinga (Katarzyna Cichopek) i Piotr (Marcin Mroczek) będą spędzali romantyczne chwile, gdy nagle podczas spaceru Zduński złapie się za klatkę piersiową i straci przytomność. Kinga od razu chwyci za telefon, dzwoniąc po pomoc. Nagle dostrzeże, że mąż nie oddycha i bez chwili wahania zacznie go reanimować do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Ci stwierdzą rozległy zawał serca. Niestety w drodze do szpitala dojdzie do ponownego zatrzymania krążenia Piotra. Lekarze będą walczyć o jego życie, a Kinga będzie jedynie mogła modlić się o cud.