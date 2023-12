Macie dość „Kevina samego w domu”? Oto najlepsze nieoczywiste filmy świąteczne! Karol Gawryś

Myśląc o filmach świątecznych na pierwszą myśl przychodzą klasyki takie jak „Kevin sam w domu”, „To właśnie miłość” czy „Listy do M.” Jeśli macie jednak dość oglądania co święta w kółko tego samego, to proponujemy świetną alternatywę - listę nietypowych świątecznych produkcji, które choć kojarzą się z Bożym Narodzeniem, to mają z nim niewiele wspólnego!