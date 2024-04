„Rolnik szuka żony 11” będzie pierwszą edycją, w której znajdą się aż trzy kobiety? Oddaj głos w sondzie i zobacz, co sądzą internauci!

Wiktoria, 23-letnia Pomorzanka Wiktoria, poszukuje faceta rodzinnego, ciepłego, pomocnego i opiekuńczego, obdarzonego nienagannym uzębieniem, niebagatelnym poczuciem humoru, pewnego siebie, i lubiącego aktywny tryb życia. Dobrze by było, gdyby była to osoba związana z wsią i rolnictwem nie jest jednak warunek konieczny. Dla samej Wiktorii - właścicielki 25 hektarowego gospodarstwa, które uprawia razem z rodzicami – rolnictwo to nie tylko zawód, ale i pasja - dowiadujemy się z jej wizytówki.