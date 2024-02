Maciej Musiał dorastał na oczach całej Polski. Dzisiaj ma 29 lat i jest jednym z najprzystojniejszych aktorów! Redakcja Telemagazyn

Maciej Musiał dzisiaj jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Ciężko pracował na to miano i co najważniejsze - nie wybrał celebryckiej ścieżki kariery. W momencie, gdy drzwi do show-biznesu stały przed nim otworem, on postawił na profesjonalne szkolenie na uczelni teatralnej. I się opłaciło. Zobaczcie, jak zmieniał się Maciej Musiał.