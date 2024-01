Maciej Orłoś wrócił do „Teleexpressu”! Jak wypadł po 8 latach przerwy? Mamy zdjęcia!

Maciej Orłoś po 8 latach przerwy wrócił do „Teleexpressu”!

Warto przypomnieć, że Maciej Orłoś był prowadzącym program informacyjny "Teleexpress" od czerwca 1991 roku aż do sierpnia 2016. Po odejściu z TVP dziennikarz dołączył do zespołu kanału telewizyjnego portalu Wirtualna Polska i tego samego roku zadebiutował jako prowadzący serwis informacyjny #dziejesię 16:50 na antenie kanału telewizji Wirtualnej Polski. Po zakończeniu produkcji tego programu od 2017 r. do 2018 r. prowadził late night show Orłoś Kontra. W 2018 roku uruchomił swój kanał w serwisie internetowym YouTube i zaczął prowadzić w tym samym miesiącu na łamach tego serwisu program pt. „Okiem Orłosia”. Dwa lata później, od kwietnia do czerwca 2020 r. był prowadzącym program Tak gra na antenie internetowej rozgłośni RadioSpacja. Pojawiał się także na antenie Radia Nowy Świat. W grudniu 2023 roku gruchnęła wieść, że jego zawodowa historia zatoczyła koło, a on sam wracił do „Teleexpressu”.