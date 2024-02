Magda Modra z 18-letnią córką Mią Krupską podbija Paryż! Wyglądają jak siostry!

Wyjątkowy prezent na 18. urodziny Mii Krupskiej

Spacer uliczkami Paryża, wizyta w Luwrze, wieczór w Moulin Rouge, przejażdżka paryskim metrem, mała czarna wypita w jednej z urokliwych kafejek i obowiązkowe fotki na tle Wieży Eiffla. Dla Magdaleny Modrej i jej córki Mii Krupskiej był to niezapomniany weekend nad Sekwaną i jednocześnie prezent z okazji 18. urodzin Mii!

Starsza pociecha Magdy Modrej i Marka Krupskiego zawsze marzyła o wycieczce do Paryża i marzenie to rodzice postanowili spełnić. Niespodziankę szykowali od dłuższego czasu. Największym wyzwaniem było utrzymanie wszystkiego do końca w wielkiej tajemnicy. Mia, która jest wielką miłośniczką zwierząt, była przekonana, że mama zabiera ją na medialną akcję charytatywną na rzecz psów i koni. Kiedy okazało się, że to urodzinowa niespodzianka, popłakała się ze wzruszenia.