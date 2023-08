Marcelina Zawadzka zaręczona! Piękna prezenterka powiedziała „TAK” Maxowi Gloeckernowi!

Marcelina Zawadzka zaręczona!

Marcelina Zawadzka to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Piękna prezenterka może pochwalić się dużym powodzeniem zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Była Miss Polonia i prowadząca programu „Farma” od ponad 2 lat spotyka się z niemieckim biznesmenem Maxem Gloecknerem.

Prezenterka nie raz dawała wyraz swojej miłości do ukochanego. Chętnie mówiła w wywiadach, że uważa go za tego jedynego i opowiadała o tym, jak chciała, żeby wyglądał jej ślub, co tylko podsycało plotki na temat rzekomych zaręczyn prezenterki. Teraz Marcelina Zawadzka postanowiła w końcu się do nich odnieść. W najnowszym poście na Instagramie pochwaliła się radosną nowiną! Powiedziała „TAK” swojemu ukochanemu!

Świeżo upieczona narzeczona Maxa Gloeckerna informując o zaręczynach udostępniła romantyczne zdjęcie z sesji narzeczeńskiej, która miała miejsce w podczas jednej wypraw do Arizony w Stanach Zjednoczonych.