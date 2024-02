Marcin Hakiel i Dominika już planują rodzinę?! Były mąż Katarzyny Cichopek opublikował wymowne zdjęcie i złożył ukochanej obietnicę!

Marcin Hakiel od chwili rozstania z Katarzyną Cichopek nie schodzi z ust kolorowej prasy i portali plotkarskich. W dużej mierze to jego własna zasługa i braku oporów, by dzielić się z fanami swoim szczęściem. A tego, jak się może zdawać, mu nie brakuje - w szczególności odkąd rozstał się z jedną Dominiką i zaczął spotykać z inną. Para zaliczyła już debiuty na ściankach i ochoczo publikuje wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych.

Marcin Hakiel i Dominika chcą mieć dzieci?

Para poszła nawet o krok dalej i zdecydowała się na wytatuowanie swoich inicjałów. W ostatnim czasie głośno jest o tym, że Marcin Hakiel zdecydował się dołączyć do najnowszej edycji programu „Taniec z gwiazdami”, w którym walczy o Kryształową Kulę z Dagmarą Kaźmierską, niegdysiejszą „Królową życia” i bohaterką nowego show, „Dagmara szuka męża” w którym to wraz z synem Conanem i przyjacielem Jackiem szuka swojej drugiej połówki. Marcin Hakiel nie kryje, że chce i zamierza zabierać do programu swoje dzieci ze związku z Katarzyną Cichopek. Sytuacja jest na tyle wrażliwa, że była gwiazda TVP jak lwica broniła wizerunku dzieci i nie zgadzała się na jakiekolwiek publikacje. Wywołało to spekulacje, czy przypadkiem tancerz nie naraża się na ewentualne konsekwencje prawnej ze strony byłej małżonki.