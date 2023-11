Marcin Tyszka niknie w oczach. Juror „Top Model” przez ostatnie miesiące mocno się zmienił!

W ostatniej rozmowie z serwisem Plotek juror „Top Model” skomentował swoją nagłą utratę wagi. Wyznał, że postanowił wrócić do dawnej sylwetki i opowiedział, jak udało mu się to zrobić.

Wracam do formy sprzed paru lat. To jest w naszej głowie i trzeba na to zapracować [...] Przede wszystkim odstawiłem kotlety, dewolaje i różne rzeczy na oleju, jak i również na razie zero alkoholu, co faktycznie pomaga - zdradził Marcin Tyszka w rozmowie z Plotkiem.