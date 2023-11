„Top Model 12” FINAŁ. Dominik Szymański zwycięzcą 12. edycji! Zobacz zdjęcia z finału show. Zasłużył na zwycięstwo?

Finał „Top Model 12” - co się wydarzyło?

Za nami finał programu „Top Model 12”. Do ostatniego etapu przeszedł Dominik Szymański i trzy dziewczyny - Natalia Węgrzynowska, Sofia Konecka-Menescal i Wiktoria Darda. Decyzja, kto zwycięży, należała do widzów i jurorów, którzy wspólnie ją podjęli.

Podczas finału swoje przeboje zaśpiewała Natalia Nykiel, Sorry Boys i Julia Rocka, zaś uczestnicy programu w trakcie pokazów mody zaprezentowali kreacje znanych projektantów. Swoje kolekcje pokazała Gosia Baczyńska, Dawid Woliński i MMC.

Dominik Szymański wygrał „Top Model 12”

„Top Model” - o czym jest program

Na casting do programu „Top model” zgłaszają się tysiące uczestników, z których jurorzy wyłaniają tych najlepiej rokujących. Spośród wszystkich osób, które usłyszały „tak”, jurorzy muszą wyselekcjonować najlepszych. To właśnie oni pojadą na bootcamp, aby tam zawalczyć o miejsce w domu „Top Model”. W trakcie bootcampu uczestnicy poddawani są pierwszym testom kompetencji – fotogeniczności, poruszania się po wybiegu i autoprezentacji. Przez kolejne tygodnie uczestnicy programu „Top Model” będą doskonalić swoje umiejętności i walczyć o swoje wymarzone miejsce w świecie mody oraz udział w wielkim finale. Tu zaczyna się prawdziwa rywalizacja. W każdym następnym odcinku jurorzy eliminują kolejnych uczestników, którzy najsłabiej poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami. W trakcie zadań uczestnikom „Top Model” towarzyszą goście specjalni – są to gwiazdy, eksperci związani z branżą modową.