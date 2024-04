Tak wygląda mama Marcina Tyszki! Mira Tyszka ma 85 lat i robi furorę na Instagramie! Stylem bije na głowę całą ekipę „Top Model”!

Tak wygląda mama Marcina Tyszki. 85-letnia Mira Tyszka robi furorę na Instagramie

Marcin Tyszka: rodzice

Prywatnie Marcin Tyszka to ukochany syn swoich rodziców - Miry Tyszki i Romana Tyszki. Rodzice fotografa są ze sobą od 60 lat, a ich miłość nie słabnie! Mama Marcina Tyszki chętnie to podkreśla w mediach społecznościowych, na których można śmiało rzec, że wręczy bryluje! Piękne stylizacje, rodzinne kadry, zabawne opisy, zapierające dech w piersiach widoki - to można znaleźć na profilu 83-letniej ekonomistki. Co ciekawe - to właśnie ona była pierwszą modelką swojego syna, który w wieku 16 lat chwycił za aparat i początkowo fotografował właśnie matkę w pięknych stylizacjach.