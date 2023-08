Maria Czubaszek i Wojciech Karolak - 40 lat miłości po grób. Ona złamała mu dwa żebra, a on poczuł się wyjątkowo, bo zrobiła to z zazdrości

Ale żebym przeżyła jakiś szał uniesień; co to, to nie. Zresztą, zachwycić to ja się mogę, na przykład, kiedy zobaczę jakiegoś małego szczeniaka. No, wtedy po prostu dostaję bzika. Człowiek jeszcze nigdy nie wywołał u mnie takich reakcji. Nawet Karolak - opisała ich pierwsze spotkanie w książce "Nienachalna z urody".

Czubaszek i Karolak poznali się podczas wieczorku u wspólnych znajomych.

Poznaliśmy się u Andrzeja Dąbrowskiego, przyjaciela i perkusisty męża jeszcze z Krakowa. Też się z nim zaprzyjaźniłam i często słyszałam opowieści o jakimś panu Karolaku. Że taki cudowny facet, że w Szwecji mieszka, że żonaty i jaki to zdolny muzyk. Gdy usłyszałam, że zdolny, to mi uszy stanęły, bo ja bardzo lubię utalentowanych ludzi. No i kiedyś mnie zaprosili na imieniny Małgosi Dąbrowskiej. Nie bardzo miałam ochotę iść, ale wtedy moja młodsza siostra była po rozwodzie i miała wielkie parcie na takie imprezy towarzyskie. I ja dla niej poszłam. Weszłyśmy, to było na placu Zbawiciela, piękne mieszkanie i - jak to u ludzi zaprzyjaźnionych - wchodzi się od razu do kuchni - mówiła w wywiadzie dla Polska Times.