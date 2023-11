Iwona Pavlović nie może bez niego żyć! Kim jest drugi mąż słynnej „Czarnej Mamby”?

Jak wygląda i kim jest drugi mąż Iwony Pavlović?

Co wiadomo na temat życia uczuciowego słynnej „Czarnej Mamby”? Okazuje się, że ta dwukrotnie wychodziła za mąż. Jej pierwszym mężem był tancerz Akradiusz Pavlovic. Para poznała w 1981 na jednym ze zgrupowań tanecznych, a 8 lat później oboje stali już na ślubnym kobiercu. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i para wzięła rozwód w 2008 roku.

Iwona Pavlović , a właściwie Iwona Szymańska-Pavlović to jedna z najsłynniejszych tanecznych gwiazd w Polsce. Słynna tancerka, która ze względu na swój cięty język i niezwykłą szczerość została nazwana „Czarną Mambą”, jest żywą legendą programu „Taniec z gwiazdami” . Iwona Pavlović zapisała się w historii jako jedyna jurorka, która bez przerw występowała w tanecznym show od 1. edycji!

Co jeszcze wiadomo o ukochanym Iwony Pavlović? W sieci próżno szukać szczegółowych informacji na temat tego, czym dokładnie zajmuje się Wojciech Oświęcimski. Wiadomo jedynie, że jest przedsiębiorcą. Z kolei nieco więcej wiemy na temat tego, jaki prywatnie jest drugi mąż „Czarnej Mamby”. Okazuje się, że ukochany tancerki jest wielkim miłośnikiem biegania i chętnie startuje w półmaratonach i maratonach.

Zaledwie kilka miesięcy później, serce tancerki znów mocniej zabiło. Jej nowym obiektem westchnień okazał się Wojciech Oświęcimski, z którym zaledwie rok po swoim rozwodzie postanowiła się pobrać! Para wzięła ślub 25 września 2009 roku. Choć Iwona Pavlović i Wojciech Oświęcimski nie doczekali się wspólnych dzieci, to razem opiekują się trzema synami z poprzedniego małżeństwa jej drugiego męża.

Podziwiam go za bieganie w półmaratonach i maratonach. Zazdroszczę mu żelaznej kondycji i konsekwencji w uprawianiu tak morderczej dyscypliny. Bieganie to jego pasja i sposób na życie - wyznała swego czasu Iwona Pavlović w rozmowie z Elżbietą Pawełek dla VIVY!.

Choć Wojciech Oświęcimski nie jest aktywny w mediach społecznościowych, to jego żona już jak najbardziej. Dlatego nie tylko wiemy, jak wygląda jej ukochany, ale także ile ma lat. W sierpniu br. „Czarna Mamba” pochwaliła się zdjęciem z imprezy urodzinowej swojego męża, któremu stuknęła już równa 60-tka. Oznacza to, że jest on zaledwie o rok młodszy od swojej ukochanej.

Iwona Pavlović chętnie chwali się swoim mężem nie tylko na Instagramie, ale na różnego rodzaju medialnych imprezach. Swego czasu nawet zabrała swojego męża na plan finału „Tańca z gwiazdami”!