„MasterChef”. W 12. sezonie wiele zmian! Nowe studio, czwarty juror i niespodziewani goście! Kiedy premiera?

Wielkie zmiany w nowym sezonie „MasterChefa”

„MasterChef” to show kulinarne, które szturmem podbiło świat! Już we wrześniu wystartuje 12. sezon polskiej edycji popularnego programu, a wraz z nim wiele nowości! Przede wszystkim do dobrze znanego tria jurorów - Magdy Gessler, Anny Starmach i Michela Morana dołączy kolejny, Tomasz Jakubiak! Kucharz po raz pierwszy pojawił się w show w 2021 roku, jako gość specjalny. Jak sam powtarzał propozycja stałej współpracy z programem mocno go zaskoczyła! To jednak nie koniec zmian. Co jeszcze nas czeka w nowym sezonie?