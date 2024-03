„Miodowe lata”. Agnieszka Pilaszewska kiedyś i dziś. Tak się zmieniała żona serialowego Karola Krawczyka! Zobacz wyjątkowe zdjęcia

Kim jest Agnieszka Pilaszewska

Agnieszka Pilaszewska to urodzona 19 marca 1965 r. w Puławach dobrze znana Polakom aktorka, która debiutowała w 1986 roku w Teatrze Ateneum im. Stefana Jaracza w spektaklu Przeklęte tango. Rok później, w 1987 roku, ukończyła z wyróżnieniem warszawską PWST. Ma na koncie współprace z takimi reżyserami, jak między innymi Gustaw Holoubek, Wojciech Młynarski, Barbara Borys-Damięcka czy Maciej Englert. Od 2005 jest związana ze sceną Teatru Współczesnego w Warszawie.

Szerokiej publiczności znana jest z roli przede wszystkim z roli Aliny w „Miodowych latach”, choć pojawiała się także w innych produkcjach. Widzowie darzą sentymentem także jej rolę Jadwigi Górki w „Barwach szczęścia” i patolog Olgi Seifert w „Glinie”. Jest autorką scenariusza do serialu TVN „Przepis na życie”, współtworzyła również scenariusz do serialu AXN „Ultraviolet”. W 2018 dołączyła do obsady serialu „Na dobre i na złe”, w którym wciela się w postać dr Barbary Wilczewskiej, matki doktora Michała Wilczewskiego.