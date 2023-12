Monika Kuszyńska przed laty miała wypadek i wylądowała na wózku inwalidzkim. Tak wspomina pierwsze święta Bożego Narodzenia po dramacie

Nie chciałabym, żeby to, co o nim opowiadam, było ckliwe czy tandetnie romantyczne. Kuba jest bardzo ważną postacią w moim życiu, ale historia, która nas łączy, jest niesłychanie intymna i nie lubimy o tym mówić innym. To on stworzył mi muzyczne poczucie bezpieczeństwa. A jednocześnie jego obecność jest też dla mnie ogromnie ważna z punktu widzenia osoby, która po wypadku całkowicie utraciła swoją kobiecość. To właśnie dzięki Kubie odzyskałam ją na nowo - wyznała w rozmowie z VIVA!.