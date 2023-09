Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski na starych zdjęciach. Przez 9 lat mocno się zmienili! Tak wyglądało ich małżeństwo

Tak wyglądało małżeństwo Moniki Richardson i Zbigniewa Zamachowskiego

Gdy ok. 10 lat temu okazało się, że Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski zostali parą, nie mieli łatwo. Ich relacja wzbudzała spore kontrowersje. Nie brakowało głosów mówiących o tym, że dziennikarka miała przyczynić się do rozpadu poprzedniego małżeństwa aktora z Aleksandrą Justą. Swoje trzy grosze miały dorzucić również dzieci Zbigniewa Zamachowskiego z małżeństwa z aktorką, które miały nie akceptować swojej macochy.

Stało się! Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski są już po rozwodzie . Byłe już małżeństwo gwiazd czekało aż 2 lata na to, aby ich małżeństwo oficjalnie przeszło do historii. Małżeństwo, która trwało aż 9 lat, które od początku miało pod górkę.

Jednak na przekór wszelkim przeciwnościom losu, Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski postanowili się pobrać. Para w w 2014 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Dziennikarka, która jest niezwykle przywiązana do swojego nazwiska, postanowiła nawet przejąć te należące do jej nowego męża. Z czasem wszyscy już przywykli do małżeństwa aktora i dziennikarki, a wszelki głosy krytykujące ich związek ucichły.