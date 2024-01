„Na Wspólnej”. Tak wyglądał ślub Kasi Berg i Darka Żbika! Publikujemy zdjęcia z planu!

Tak wyglądał ślub Kasi Berg i Darka Żbika w „Na Wspólnej”

Na fanów serialu „Na Wspólnej” czekają radosne chwile. Kasia Berg i Darek Żbik wreszcie staną na ślubnym kobiercu. A wydarzy się to w odcinkach 3770/3771. „Widzowie od dłuższego czasu czekali na to, aby Darek wykonał konkretne kroki w kierunku Kasi. Ona jest w nim zakochana do szaleństwa i wiem, że teraz ze szczerą wzajemnością” - przyznaje Julia Chatys, która od 12 lat wciela się w postać Kasi Berg.

Wirując na parkiecie w swoim pierwszym weselnym tańcu Kasia i Darek byli przeszczęśliwi. Wspaniale też się prezentowali! Ona w romantycznej koronkowej sukni. On w granatowym eleganckim garniturze. „Ślub dla Kasi to wyjątkowy i najważniejszy dzień w życiu. Wcześniej nie mówiła o tym pragnieniu głośno, wręcz się trochę przed nim wzbraniała. Jednak gdzieś głęboko w sercu chciała stanąć na ślubnym kobiercu. Jest przeszczęśliwa, że ten moment w końcu nadszedł. Mimo mrocznej i niemal okrutnej przeszłości, moja bohaterka pozostaje wierna i kocha Darka. Ja nie osądzam tego. To idealny przykład dwójki szalonych ludzi i ich nietypowej miłości. Obie postacie mnie zadziwiają swoimi decyzjami i wiem, że u Kasi i Darka może wydarzyć się dosłownie wszystko. Nie wiem, czy powinno to tak wyglądać, ale jestem pewna, że gdyby się nie kochali i nie zrobili dla siebie wszystkiego w tym burzliwy związku, nie doszłoby do tego ślubu” - przyznaje Julia Chatys.

AUTOR: AKPA