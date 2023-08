Najwięksi przystojniacy z „Elif”. Nie tylko Emre Kıvılcım kradnie serca fanek!

Elif był emitowany na antenie Telewizji Polskiej od 2017 roku. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że należy on do najbardziej popularnych tureckich seriali w Polsce.Fabuła serialu kręci się wokół 6-letniej dziewczynki o imieniu Elif.

Melek pracowała kiedyś jako służąca u bogatej rodziny Emiroğlu. Zakochała się z wzajemnością w Kenanie, najstarszym synu swoich pracodawców. Jednak matka Kenana nie zaakceptowała związku młodych i odprawiła ciężarną służącą. Melek odeszła pozostawiając ukochanego w przekonaniu, że to ona go porzuca. Nie powiedziała mu także o dziecku. Kiedy rodzi się mała Elif, jej nieznany ojciec żeni się z inną kobietą. Tymczasem choroba zmusza Melek do oddania córki pod opiekę przyjaciółki. Ta zabiera dziewczynkę do domu rodziny Emiroğlu, gdzie Elif zmuszona jest do życia w miejscu, którego nie zna i z obcymi jej ludźmi. Jak potoczą się dalsze losy dziewczynki? Czy poradzi sobie z rozstaniem z mamą i pozna prawdę o ojcu? - czytamy w oficjalnym opisie produkcji.