Nesrin Cavadzade, czyli Sahika z serialu „Zakazany owoc” to prawdziwa modliszka! Co o niej wiemy?

Sahika to prawdziwa piękność

Nesrin Cavadzade w „Zakazanym owocu”

Aktorka, która gra śliczną Sahikę to turecka aktorka pochodzenia azerbejdżańskiego. Urodzona 30 lipca 1982 roku artystka do 11 roku życia mieszkała w stolicy Azerbejdżanu. Jej matka zdecydowała jednak o wyjeździe do Stambułu, gdzie nastoletnia Nesrin uczęszczała do szkoły średniej i klubu teatralnego. Ukończyła Szkołę Filmową Uniwersytetu Marmara w Stambule. Podczas studiów wyreżyserowała pięć filmów krótkometrażowych.