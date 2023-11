Nie żyje Agnieszka Lendzion. Słynna polska fotografka zmarła niedługo po swoim ślubie

Środa 15 listopada br. to smutna data dla polskich mediów, które obiegła wieść o tragicznej śmierci polskiej operatorki filmowej i fotografki Agnieszka Lendzion.

Agnieszka Lendzion była cenioną fotografką i operatorką filmową - wraz z ojcem, Wojciechem Lendzionem, który był wieloletnim fotoreporterem Wieczoru Wybrzeża i Dziennika Bałtyckiego, wydała w 2002 r. album fotograficzny pt. Stary nowy Gdańsk. Pracowała także na planie dwóch popularnych programów TVP - „The Voice Kids” i „The Voice of Poland”