Nie żyje Marek Litewka. Słynny aktor miał 75 lat

Nie żyje Marek Litewka

Marek Litewka był jednym z najbardziej cenionych polskich aktorów. Miał w swoim dorobku ponad 100 ról teatralnych i filmowych. Był on najbardziej znany ze swoich występów na teatralnych deskach. Przez lata był związany z krakowskim Teatrem STU, gdzie można było go zobaczyć w spektaklach takich jak wystąpił w „Inne rozkosze”, „Rewizor”, „Hamlet”, „Król Lear”, „Śluby Panieńskie” i „Biesy”. Wystąpił także w 32 spektaklach Teatru Telewizji oraz trzech audycjach Teatru Polskiego Radia. Aktora można było zobaczyć również w niejednej telewizyjnej produkcji. Telewidzowie mogli go oglądać m.in. w serialach takich jak „Pierwsza miłość”, „Na Wspólnej” czy „Fala zbrodni”.

O śmierci Marka Litewki poinformował krakowski Teatr STU, z którym aktor był związany przez większość swojej zawodowej kariery. W udostępnionym przez teatr poście na Facebooku możemy przeczytać: