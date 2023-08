Nowi bohaterowie mocno namieszają w życiu „Gliniarzy”! Zwroty akcji i silne emocje! Co wydarzy się w nowym sezonie serialu?

Nowy sezon „Gliniarzy”!

Pierwszy odcinek sezonu będzie kontynuacją ostatniego odcinka sezonu czternastego, w którym Olgierd (Arkadiusz Krygier) i Krystian (Tomasz Skrzypniak) byli na tropie seryjnego mordercy, który porywał i więził kobiety. Trwają gorączkowe poszukiwania! To dramatyczna walka z czasem. W trakcie śledztwa okazuje się, że okrutny sprawca zaplanował wszystko co do najmniejszego szczegółu, ale tym razem nie działa sam. Tropy prowadzą do bezwzględnych handlarzy ludźmi. Czy Olgierdowi uda się uratować którąkolwiek z porwanych? A może kolejne kobiety dołączą do długiej listy ofiar seryjnego mordercy?

Jak zawsze więc widzowie serialu mogą oczekiwać nagłych zwrotów akcji, silnych emocji, głębokich wzruszeń oraz widowiskowych strzelanin, bójek i spektakularnych pościgów.