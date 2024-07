Odchudzona Magdalena Stużyńska zachwyca nową sylwetką! Ależ ona teraz wygląda!

Odchudzona Magdalena Stużyńska zachwyca nową sylwetką!

Magdalena Stużyńska to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać większości telewidzów. Urodzona 25 marca 1974 roku aktorka od lat pojawia się w najpopularniejszych polskich serialach. Przełomową rolą w jej karierze okazała się postać Marcysi Biernackiej-Złotopolskiej z kultowego już dziś serialu „Złotopolscy”, a także rola siostry Magdy Szymczak z serialu „Na dobre i na złe”. Obie produkcje sprawiły, że jej twarz zaczęła być doskonale znana milionom Polaków, którzy oglądali wspomniane seriale. Obecnie aktorka jest kojarzona głównie za sprawą roli Anki Strzeleckiej z serialu „Przyjaciółki”, w którą wciela się do dziś. Niektórzy mogą ją również kojarzyć z Kabaretu Moralnego Niepokoju, do którego dołączyła w 2012 roku.