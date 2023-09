Olga Borys i Wojciech Majchrzak są małżeństwem od 26 lat! Pobrali się spontanicznie, wbrew wszystkim: „ Rodzice uznali, że upadłam na głowę” Michał Skuza

Olga Borys i Wojciech Majchrzak to jedna z tych aktorskich par, która udowadnia, że jedyne co się liczy to miłość. Pobrali się 26 lat temu, w porywie serca i do dziś tworzą jeden z najbardziej znanych duetów w Polsce! Jak to się stało, że na siebie trafili?