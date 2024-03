Ostro w 1. odcinku „Sanatorium miłości 6”! Seniorzy będą chcieli się bić!

Zygmunt będzie chciał się bić!

Czas rozpocząć 6. sezon „Sanatorium miłości”! Tegoroczna dwunastka kuracjuszy spotka się w Krynicy - Zdroju. Czy miasto Jana Kiepury pomoże każdemu śpiewająco zawalczyć o siebie i swoją przyszłość? Niekoniecznie... ponieważ pomiędzy Panami już podczas pierwszego spotkania pojawią się żartobliwe zaczepki! Kiedy Zygmunt dowie się, że Ryszard również jest z Krakowa natychmiast zareaguje: My się nie musimy lubić. A jak on jest z Kazimierza, a ja z Podgórza to możemy się pobić.

Mężczyzna nie odpuści również Tadeuszowi, któremu zarzuci, że nie jest 100% Hanysem. Między Panami rywalizacja o względy kobiet zacznie się od samego początku!