„Pati” odcinek 1. Poznajcie historię Pati ze „Skazanej”. Premiera serialu na antenie TVN [STRESZCZENIE ODCINKA]

Co wydarzy się w 1. odcinku

Trwa jeszcze sezon wakacyjny, tłumy turystów i gwar nad Bałtykiem, w takich okolicznościach poznajemy tytułową bohaterkę serialu – Pati, mieszkankę nadmorskiego miasteczka. Pati właśnie dowiaduje się, że w mieszkaniu, które zajmuje wraz z dwójką młodszego rodzeństwa i matką znowu odcięli im prąd i zalegają z czynszem. Niestety Julita, matka Pati, ucieka od odpowiedzialności w alkohol i narkotyki, spędza czas w barach i na parkiecie.

W przeciwieństwie do niej, Pati ma ambicje. Złożyła papiery do szkoły gastronomicznej w Sopocie, czeka w nerwach na decyzję, czy zostanie przyjęta. Sony, lokalny dealer narkotykowy, zaczyna nękać Pati. Chce, by spłaciła długi matki. Pati odkrywa, że Julita próbowała zarobić pieniądze, handlując narkotykami. Spłaca dług matki wobec dealera, pomaga jej w tym Krystian, który podkochuje się w Pati. Julita ponownie idzie do Sony’ego po narkotyki.