„Skazana 3”. Zobacz zdjęcia z planu! Gabriela Muskała jako tajemnicza więźniarka namiesza w życiu postaci Agaty Kuleszy i Oli Adamskiej?

10 listopada w Playerze debiutuje trzeci sezon kryminalnego hitu „Skazana”. W nowych odcinkach - a jest ich siedem - do obsady dołączyli znakomici aktorzy: Gabriela Muskała, Leszek Lichota, Marek Kalita, Wojciech Kalarus i Monika Obara. A także aktorzy znani z serialu „Pati” - Konrad Eleryk i Grażyna Bułka. Tajemnicza więźniarka, którą gra Gabriela Muskała, trafia do tej samej celi co główna bohaterka Alicja Mazur, grana przez Agatę Kuleszę.