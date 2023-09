„Pati” odcinek 2. Pati trafia do aresztu! Natalka i Natanek lądują w ośrodku opiekuńczym [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Pati” odcinek 2. w poniedziałek, 11 września 2023 roku, o godzinie 21:35 na antenie TVN

ZOBACZ ZDJĘCIA

W 2. odcinku „Pati” tytułowa bohaterka dostaje nakaz eksmisji z mieszkania. Dziewczynę nachodzi także „Sony”, który chce wyłudzić od niej pieniądze za domniemane długi Julity. Gdy pojawia się komornik, „Pati” w porywie rozpaczy zrzuca go ze schodów. Dziewczyna trafia do aresztu, a Natalka i Natanek do ośrodka opiekuńczego.