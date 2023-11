Patrycja Widera nie żyje. Kim była 24-letnia gwiazda TVN?

Patrycja Widera nie żyje

Szok i niedowierzanie. To dwa słowa, które najlepiej opisują to, co się wydarzyło. Patrycja Widera, 24-letnia tiktokerka i influencerka, kilka dni temu trafiła do szpitala. Jeszcze kilka godzin temu wstawiała swoje zdjęcie ze szpitalnego łóżka. Nie wiadomo, z jakiego powodu Widera trafiła do szpitala, ale sama pisząc o tym, że trafiła pod opiekę medyczną napisała, że sprawa jest poważna. Jej wpis brzmiał: