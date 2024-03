Paulina Sykut-Jeżyna ma ciało jak marzenie! 43-latka to najpiękniejsza pogodynka w Polsce?

Paulina Sykut-Jeżyna ma ciało jak marzenie!

Paulina Sykut-Jeżyna to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać telewidzom. Dziś 43-letnia pogodynka nieprzerwanie już 2007 roku prowadzi serwisy pogodowe na antenie telewizji Polsat. Przez lata Paulina Sykut zyskała ogromną rozpoznawalność, co zaowocowało m.in. udziałem w 15. edycji programu „Twoja twarz brzmi znajomo”, a także angażem do roli jednej z prowadzących „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”.

W trakcie swojej wieloletniej kariery, Paulina Sykut zyskała pokaźne grono sympatyków, którzy cenią nie tylko jej profesjonalizm na antenie, ale także nieprzeciętną urodę, którą od lat czaruje na ekranie i nie tylko. Piękna pogodynka zachwyca swoja aparycją nie tylko w telewizji, ale także w mediach społecznościowych, gdzie obserwuje ją już prawie 360 tysięcy osób.