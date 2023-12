Piękna Ukrainka podbija polską telewizję! Iryna „Renatka” Maltseva podsumowała swoją przygodę z „Warsaw Shore 19”. Często jest podrywana?

Finał „Warsaw Shore 19”

Na ten moment czekali wszyscy fani programu „Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy”! W finałowym odcinku 19. sezonu „Warsaw Shore” Ekipa naprawdę da się ponieść! Zobaczymy Sequento w gazie, dalszy ciąg szaleństw Spikera, a gorący after po ostatniej imprezie przejdzie do historii programu. Pożegnalny piknik na plaży to z kolei czas podsumowań i wspominania najlepszych imprez i atrakcji. Odpali się także Renatka, która była jedną ze świeżynek 19. sezonu kultowego show MTV Polska.