„Pierwsza miłość” odcinki 3715 - 3721. Kalina straci córeczkę! Porwanie Marlenki skończy się tragicznie [STRESZCZENIA ODCINKÓW] Karol Gawryś

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Zadłużenie Krystiana u gangsterów skończy się tragicznie. Po tym, jak porywacze porwali Marlenkę by odzyskać od jej ojca pieniądze, ich samochód spadnie z urwiska. Czy Kalinie i Krystianowi uda się jeszcze kiedykolwiek zobaczyć swoją córeczkę? Sprawdźcie, co się wydarzy w nowych odcinkach „Pierwszej miłości”!