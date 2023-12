„Pierwsza miłość” odcinki 3723 - 3727. Syn Wenerskiego walczy o życie w szpitalu! Próbował popełnić samobójstwo! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Przerażony Wenerski reanimuje syna. Nieprzytomny Filip zostaje zabrany do szpitala. Trwa walka o jego życie. W ostatniej chwili uda się go odratować, jednak jego przeżycie jest nadal mocno niepewne. Jakby tego było mało, wstrząśnięta Małgosia odkrywa sekretny romans Julity i swojego byłego męża. Jest przekonana, że to przez niepohamowane żądze Wenerskiego ich syn targnął się na życie. Nie daruje byłemu mężowi, jeśli Filip nie przeżyje.

Iga ma wyrzuty sumienia po tym jak potraktowała Filipa, gdy zastała go pod wpływem leków, nagiego w jej mieszkaniu. Czuje się winna i chce koniecznie odwiedzić go w szpitalu. Iga konfrontuje się z ojcem w sprawie operacji Filipa. Uważa, że chłopak cierpi zbyt długo, być może to wina źle wykonanego zabiegu. O dziwo, Biernacki jest pod wrażeniem zaangażowania córki. Uważa, że powinna zostać lekarką. Postanawia zachęcić ją do studiowania medycyny. To jednak prowadzi do zaognienia konfliktu między nim a Igą. Jak to wszystko się zakończy?

W galerii znajdziecie zdjęcia i opisy najnowszych odcinków „Pierwszej miłości”. Sprawdźcie, co się wydarzy!