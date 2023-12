„Pierwsza miłość” odcinki 3728 - 3736. Jolka będzie miała dziecko! Informacja o ciąży doprowadza Kingę do rozpaczy [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

Już na początku przyszłego roku czekać będą na nas kolejne emocjonujące odcinki „Pierwszej miłości”. Co tym razem wydarzy się w serialu? Szykuje się potężna afera w rodzinie Kingi, która razem z Jankiem szykuje się na romantyczny wyjazd. Jednak znów nie dochodzi on do skutku. Szokujący zwrot akcji, którzy zafundował im Tomek zatrzymuje ich we Wrocławiu.

Jednocześnie Fabianowi kroi się serce, kiedy widzi, jak obecnie zachowuje się jego córka. Jest przekonany, że Jolka nie jest w stanie znieść obecności Tomka w Barbarianie. Podejmuje radykalne kroki, okazuje się jednak, że mylnie odczytał sytuację. Finalnie okazało się, że Jolka jest z Tomkiem w ciąży!