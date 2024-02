„Pierwsza miłość” odcinki 3772 - 3776. Wenerski spartaczył operację Kacpra! Nowaczyk już nigdy się nie obudzi? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

„Pierwsza miłość” - w najnowszych odcinkach dojdzie do wielu dramatycznych wydarzeń. Policja znajdzie taksówkę Białego i liczne ślady krwi, które sugerują, że doszło do prawdziwej masakry. Anka nie…

Marysia w napięciu czeka na koniec operacji Kacpra. Wenerski robi co może, jednak po czasie okaże się, że w ogóle nie powinien brać do ręki skalpela. Kiedy operacja dobiega do końca, Jakub nie ma dla Marysi dobrych wieści. Kacper żyje, jednak zapada w śpiączkę. Barbara, babcia Kacpra, obwinia Marysię o to, co dzieje się z jej wnukiem. W tak dramatycznym momencie Grażyna pokazuje ludzką twarz i chce zrobić wszystko, żeby pomóc Marysi. Wszyscy liczą na to, że Kacper w końcu wybudzi się ze śpiączki.