„Pierwsza miłość” odcinki 3782 - 3786. Kacper zostanie porwany przez własną babcię!? Marysia jest bezradna! [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z PRZYSZŁYCH ODCINKÓW„PIERWSZEJ MIŁOŚCI”

W najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości” niechęć babci Kacpra wobec Marysi tylko narasta. Po nieudanej operacji wyjęcia odłamka z serca Nowaczyka, Barbara zrzuca za to całą winę na Marysię i resztę kliniki We-Med. Sfrustrowana kobieta ma w planie wywiezienie za granicę znajdującego się w śpiączce Kacpra nie tylko po to, by trafił do lepszej kliniki, ale również dlatego, by znalazł się on w końcu z dala od Marysi.