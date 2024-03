„Pierwsza miłość” odcinki 3777 - 3781. Płomienny romans Grażyny i Michała! Domański znów będzie grał na dwa fronty? [STRESZCZENIA ODCINKÓW]

„Pierwsza miłość” - co się wydarzy w najnowszych odcinkach?

W najbliższych odcinkach „Pierwszej miłości” dojdzie do kolejnego wybuchu uczuć między Grażyną i Michałem. Po tym, jak Domański pomógł pozbyć się Borysa z kliniki We-Med, Grażyna znów zaczęła czuć coś do Michała. Nie zważając na to, że w przeszłości ten romansował jednocześnie z nią i Marysią, znów wda się w nim w płomienny romans i będzie coraz bardziej tracić dla niego głowę.

Z czasem dojdzie do tego, że Grażyna zaproponuje, aby jej relacja z Michałem, byłym partnerem Marysi, weszła na wyższy poziom. Reakcja Domańskiego nie jest jednak zbyt entuzjastyczna. Grażyna zaczyna podejrzewać, że Marysię i Michała wciąż łączy uczucie. Zazdrosna Grażyna w końcu konfrontuje się z Marysią. Nie jest zadowolona z tłumaczeń swojej zastępczyni. Podejmuje coraz bardziej stanowcze kroki, by upewnić się, że Michał jej nie zdradza.