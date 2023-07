Porucznik Borewicz z „07 zgłoś się” był bożyszczem kobiet. Zobacz, jak się zmieniał Bronisław Cieślak, polski James Bond

„07 zgłoś się” legendarny serial kryminalny

Serial, mimo zaprzeczeń twórców, zyskał miano propagandy władz PRL, nakręcony by pokazać funkcjonariuszy MO w pozytywnych barwach. Argumenty, których używano na rzecz tej teorii to między innymi wypowiadanie dowcipów o milicjantach, przedstawienie MO jako policji występującej wtedy w krajach Zachodu. Mimo, że serial przychylnie przedstawiał PRL, pojawiają się w nim odniesienia do zakazanego Zachodu, takie jak puszka Coca-Coli czy kurtka wojskowa M65, którą nosi porucznik Borewicz.

„07 zgłoś się” to polski serial kryminalny emitowany przez TVP1 w pięciu seriach od 25 listopada 1976 do 25 maja 1989. Reżyserem był Krzysztof Szmagier a w główną rolę – porucznika Sławomira Borewicza – wcielił się Bronisław Cieślak . Motywem muzycznym serialu jest wykonywany na saksofonie przez Włodzimierza Korcza sekcja z utwory „Przed nocą i mgłą”. Pomysł na serial zaczerpnięto z serii opowiadań kryminalnych „Ewa wzywa 07”, popularnych w czasach PRL-u. Pierwotnie tytuł serialu miał brzmieć „Przygody porucznika Wolskiego”, ale ostatecznie zaczerpnięto numer od odzewu wywoławczego MO.

„07 zgłoś się” obsada

W serialu wystąpiła rzesza aktorów, czy to w rolach głównych czy epizodycznych. Porucznik Borewicz słynął ze swoich romansów, a kobiety praktycznie rzucały mu się do stóp. Borewicz był jednocześnie jedyną postacią, która wystąpiła we wszystkich 21 odcinkach serialu. Bronisław Cieślak, który wcielał się w tę rolę nie był zawodowym aktorem, a dziennikarzem. Jednak reżyser Krzysztof Szmagier uznał go za idealnego do tej roli.