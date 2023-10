Premiera filmu „Figurant”. Zobacz zdjęcia! Zuzanna Lit, Agnieszka Wielgosz i Aldona Orman. Aktorka przyćmiła pozostałe gwiazdy!

W warszawskich Złotych Tarasach odbyła się premiera filmu „Figurant” w reż. Roberta Glińskiego z udziałem twórców, aktorów i gości.

To film, który dzieje się w epoce historycznej, która się nazywa PRL. Droga była prosta do tej epoki, bo ja się urodziłem w tej epoce. W związku z tym, ten świat, który był dla mnie światem podstawowym, i on mnie w jakiś sposób ukształtował, nadal jest pełen tajemnic i przede wszystkim świetnego materiału dramaturgicznego. Jak na ten konkretny trafiłem? Świetny scenariusz napisał Andrzej Gołda na podstawie wielu materiałów, no i świetna książka Marka Lasoty o inwigilacji Wojtyły w okresie Krakowskim, ale też materiałów jest bardzo dużo w IPN i różnych, innych miejscach. Te materiały są świetne, bo nigdy nie wiadomo,, jak było. Zawsze istnieje element pewnego domysłu, interpretacji, a to jest dla filmu wspaniałym pożywieniem - mówił niedawno, podczas konferencji prasowej w Gdyni, Robert Gliński (m.in. „Matka swojej matki”, „Cześć Tereska”, „Wróżby kumaka”, „Kamienie na szaniec”, „Zieja”).