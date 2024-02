Premiera „Miłość jak miód”. Olśniewająca Edyta Olszówka, Agnieszka Suchora, Agnieszka Więdłocha, Dorota Chotecka i inni. Zobacz zdjęcia!

W każdym wieku możemy robić to, co chcemy. Nie jest tak, że po przekroczeniu pewnej granicy czegoś nie wypada czy nie przystoi. Nigdy nie jest na nic ani za wcześnie, ani za późno. Przecież miłość, seks i pożądanie nie kończą się wraz z czterdziestymi urodzinami. Pokazujemy miłość dojrzałych osób - takich, które w pewnym sensie są już na półmetku życia. W tej historii na pierwszym planie są kobiety. I to nie takie, które czekają na księcia na białym albo czarnym koniu i z tego powodu wpadają w różne pułapki. Nasze bohaterki mają rozterki - zastanawiają się, na jakich mężczyznach i jakich koniach im zależy. Zadają sobie pytanie, gdzie w tym wszystkim są one - dodała Edyta Olszówka.