Przedpremierowy pokaz komedii „Cały ten seks”. Zobacz zdjęcia! Laura Breszka, Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski, Magdalena Lamparska i inni

W warszawskim kinie KinoGram odbył się przedpremierowy pokaz filmu „Cały ten seks” oraz spotkanie z twórcami, którzy podzielili się zakulisowymi historiami z planu. Pierwsze, tak ważne, reakcje publiczności, okazja do zadawania pytań oraz kameralne rozmowy kuluarowe wypełniły środowe popołudnie.

O czym jest „Cały ten seks”

„Cały ten seks” to pierwsza, własna produkcja platformy Prime Video. Opowiada historię sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań, na różnych etapach związku. W komedii zagrali: Katarzyna Warnke, Michał Czernecki, Magdalena Lamparska, Piotr Witkowski, Anna Karczmarczyk, Piotr Stramowski, Wiktoria Filus, Mateusz Więcławek, Laura Breszka, Otar Saralidze, Nicolas Przygoda oraz Natalia Sierzputowska. Za reżyserię odpowiada Tomasz Mandes, reżyser filmowych hitów „365 dni”, „365 dni. Ten dzień”, „Kolejne 365 dni” i „Heaven in Hell”. Autorami scenariusza są Łukasz Światowiec, autor scenariuszy do komedii romantycznych z cyklu „Planeta singli" oraz Maciej Kawalski, który napisał scenariusz m.in. „Niebezpiecznych dżentelmenów”.

źródło: AKPA.