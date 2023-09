„Przyjaciółki” odcinek 257. Inga zaszywa się w domu. Ciężko jej pogodzić się z odejściem Zuzy [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Przyjaciółki" odcinek 257. już w czwartek 21.09.2023 o godzinie 21:10 w Polsat!

Co się wydarzy w 257. odcinku serialu „Przyjaciółki”?

Anka i Paweł domyślają się, że transparent zawieszony na wieżowcu w sąsiedztwie, to dzieło Stasia. Są na niego wściekli. Pod budynkiem telewizji Ankę i Miłosza zaczepia były mąż Malwiny. Oskarża ich o próbę odebrania mu syna. Również Inga jest zdruzgotana po odejściu Zuzy. Nie wychodzi z domu. Andrzej i Robert usiłują poprawić jej humor, ale kończy się to klapą. Dagmar wykupił udziały Roberta, Inga postanawia na nowo otworzyć Nail Bar. Także Patrycja ciężko przeżywa pogrzeb Zuzy. Sytuacja pomiędzy nią i Wiktorem jest bardzo napięta. Po kolejnej kłótni z Wiktorem w końcu Patrycja postanawia poszukać pomocy lekarza, choć to też nie wychodzi, jak trzeba.

"Przyjaciółki" o czym jest uwielbiany serial?

"Przyjaciółki" to polski serial obyczajowy emitowany od 6 września 2012 na antenie Polsatu. Akcja serialu dzieje się w Warszawie, a bohaterkami są cztery kobiety po trzydziestce, które były blisko w liceum, lecz los pchnął je w różnych kierunkach. Na spotkaniu klasowym odnawiają swój kontakt. Z ciekawością przyglądają się temu co zostało z ich licealnych marzeń i planów i jak życie to wszystko zweryfikowało. Ingę właśnie porzucił mąż, Zuza rozpaczliwie szuka mężczyzny, z którym mogłaby się zestarzeć. Anka poświęciła się całkowicie rodzinie i znikła w oczach swojego męża, a Patrycja mimo, że wydaje się być szczęśliwa, nie może przekonać swojego partnera do założenia rodziny. Dzięki spotkaniu po latach, tytułowe "Przyjaciółki" odnajdują wsparcie w dawnej relacji i na nowo wchodzą w swoje życie.