„Przysięga”. Którą bohaterkę tureckiego serialu lubiliście najbardziej? Gülperi, Reyhan, a może Narin? Zagłosujcie! [ANKIETA]

Która bohaterka z „Przysięgi” była waszą ulubioną?

„Przysięga” to serial turecki, który pokochali Polacy! Losy Emira i Reyhan, a później Gülperi śledziliśmy z zapartym tchem! Dla wielu aktorów produkcja ta była trampoliną do sławy i dziś robią zawrotne kariery! Oprócz wątku Emira i Gulperi, równolegle mogliśmy oglądać również zmagania Kemala i Narin w walce o szczęście.

Kto występował w serialu „Przysięga”?

„Przysięga”: o czym był serial?

Reyhan (Özge Yağız) wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku do tradycji. Pewnego dnia matka Reyhan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hikmet, przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelnie chory. Pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Reyhan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić Emira. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia o rozwód.