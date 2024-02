Radosław Brzózka kiedyś i dziś. Tak się zmieniał gospodarz programu „Gra słów. Krzyżówka”! Pamiętacie, jak wyglądał u progu kariery?

Radosław Brzózka dziś dla wielu kojarzy się z programem „Gra słów. Krzyżówka” na TVP1. Można rzec, że na media był niemalże skazany i od wczesnej młodości to właśnie w nich znajdował zatrudnienie, choć kierunek studiów nie do końca na to wskazywał. Jak wyglądał u progu kariery? Zobacz unikalne zdjęcia!

Radosław Brzózka to urodzony 16 czerwca 1980 r. w Płocku polski dziennikarz, reporter i prezenter telewizyjny, a także - niegdyś marszałek V sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jest również absolwentem III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, po którym rozpoczął studia na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jak więc znalazł się w mediach? Pierwsze doświadczenie miał już... w liceum. W latach 1997–1999 Brzózka prowadził cotygodniową audycję w lokalnej rozgłośni radiowej Radio Plus Płock! W 2000 r. podjął pracę w Radiu Bis, gdzie najpierw realizował się jako reporter, a następnie - gospodarz programów skierowanych do dzieci i młodzieży. Kiedy Radio BIS zmieniło swój profil z edukacyjnego na radio młodzieżowe, zaczął prowadzić poranne pasmo „Wszystko gra”, a później BIS ranek. Z Polskim Radiem był związany do września 2007 jako prowadzący i wydawca audycji.

ZOBACZ UNIKALNE ZDJĘCIA GWIAZDY TVP Co ciekawe, pracę w mediach łączył z inną pracą - w firmie informatycznej jako programista-konsultant. Do jego zadań należało tworzenie aplikacji komputerowych oraz wdrażanie systemów kontroli pracy konsultantów call center.

Rok 2002 był tym, w którym zdecydował się postawić na jedną kartę - media. Podjął wówczas pracę w TV Polonia jako prowadzący nowo powstałego programu „Śniadanie na podwieczorek”, co robił przez pięć lat. Realizował się także w roli reportera i prezentera. Po trzech latach, w 2005 r., otrzymał ofertę pracy w porannym programie TVP1 „Kawa czy herbata?”, dla którego przygotowywał z początku przeglądy prasy, a następnie współprowadził program. Robił to do 2011 roku, zaś w międzyczasie (od lipca do września 2007 r.) prowadząc program „Teleexpress nocą”, a następnie z Januszem Józefowiczem - program „Przebojowa noc”. W 2008 i 2009 roku współprowadził koncerty „Piosenka dla Europy 2008” i „Piosenka dla Europy 2009”, będące programami wyłaniającymi reprezentanta Polski w Konkursie Piosenki Eurowizji. Od 2011 roku do 2018 roku prowadził autorski program popularnonaukowy „Jak to działa? w TVP1, zaś w październiku 2016 r. prowadził finał krajowych eliminacji do 14. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Od września 2019 r. prowadzi teleturniej „Gra słów. Krzyżówka” na antenie TVP 1.

Ponadto, Brzózka pełnił funkcję rzecznika prasowego 45. i 46. Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, prowadził wywiady z gwiazdami i przygotowywał relacje zza kulis wydarzenia w studiu festiwalowym. 13 czerwca 2009 prowadził koncert SuperJedynek podczas 46. KFPP w Opolu. Zdarzyło mu się również pojawić w programie w roli uczestnika - konkretniej, w 2010 r., gdy wziął udział w programie muzycznym „Just the Two of Us. Tylko nas dwoje” w parze z Kasią Cerekwicką.

Pamiętacie, jak wyglądał na początku kariery? W galerii poniżej publikujemy unikalne zdjęcia!

