Rafał Cieszyński jest odporny na upływ czasu?! Kiedyś wyglądał zupełnie jak dziś! Zobacz wyjątkowe zdjęcia serialowego sierżanta Gibalskiego

Co wiemy o Rafale Cieszyńskim

Rafał Cieszyński - sierżant Gibalski z „Ojca Mateusza”

Rafał Cieszyński to urodzony 10 czerwca 1976 r. w Rypinie polski aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny oraz - o czym może niewielu wiedzieć - także instruktor kulturystyki. Dla zdecydowanej części widzów to jednak nikt inny, jak nieco nieporadna fajtłapa w mundurze, czy starszy sierżant Przemysła Gibalski z serialu „ Ojciec Mateusz ”.

Cieszący się ogromną sympatią widzów Cieszyński już w wieku 18 lat zaczął szlifować swój medialny talent, dołączając w roli gospodarza do programu „Młodzieżowe studio poetyckie” w 1994 roku. Następnie prowadził „Magazyn młodzieżowy raj” na TVP1, kanał tematyczny „Tylko muzyka” i „Muzyczną windę” na Polsacie. Trzy lata później, w 1997 r., dołączył do obsady jednego z najpopularniejszych seriali w Polsce - „Klanu”. Wcielał się w postać Marcina, kolegi Agnieszki Lubicz (Paulina Holtz), aż do 2000 roku. W kinie po raz pierwszy pojawił się z małą rolą w adaptacji powieści Henryka Sienkiewicza w reżyserii Jerzego Hoffmana „Ogniem i mieczem” (1999).