Rafał Trzaskowski kocha ją do szaleństwa! Mało brakowało, a to ona zostałaby Pierwszą Damą RP

Kim jest żona Rafała Trzaskowskiego?

ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA MAŁGORZATY TRZASKOWSKIEJ

Rafał Trzaskowski to postać, o której z pewnością słyszeli nawet ci, którzy na co dzień nie interesują się wydarzeniami ze świata polityki. Urodzony 17 stycznia 1972 w Warszawie i związany z Platformą Obywatelską polityk od kilku lat jest jedną z największych gwiazd polskiej sceny politycznej. Był ministrem administracji i cyfryzacji, a od blisko 6 lat jest Prezydentem Warszawy i ma spore szanse na to, aby zostać nim ponownie w zbliżających się wielkimi krokami wyborach samorządowych.

Choć Rafał Trzaskowski wcześniej nie był zbyt wylewny jeśli chodzi o swoje życie prywatne, to sporo się zmieniło po wygranych wyborach na prezydenta Warszawy. To właśnie wtedy jego wyborcy mieli okazję bliżej jego ukochaną żonę Małgorzatę. Para stanęli na ślubnym kobiercu 22 czerwca 2002 roku.