„Ranczo” powróci na ekrany? Bogdan Kalus stawia sprawę jasno. Tak to widzi serialowy Hadziuk

Nie. Myślę, że na 100% nie powróci. Wiem, że widzowie by chcieli, ale tak; nie żyje przede wszystkim scenarzysta Andrzej Grembowicz vel Robert Brutter, nie ma z nami Pawła Królikowskiego, nie ma z nami Franka Pieczki. Powracanie po ośmiu latach do tego samego tematu, to już takie troszkę odgrzewany kotlet, a poza tym problemem „Rancza” z tego co ja się orientuje, jest taki, że właścicielem praw są trzy podmioty i te trzy podmioty musiały by się spotkać, a wiem, że jeden podmiot – nie będę mówił który – bardzo tego nie chciał robić z różnych powodów, ale nie mnie to oceniać - cytuje słowa Bogdana Kalusa serwis Pomponik.