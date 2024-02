Renata Dancewicz romansowała ze sporo młodszym aktorem. Co się stało z pierwszą wielką miłością aktorki?

Co się stało z pierwszą wielką miłością Renaty Dancewicz?

W 1997 roku los skrzyżował ze sobą drogi Renaty Dancewicz i Rafała Maćkowiaka . Ona miała wówczas 28 lat, on 22 i był studentem Akademii Teatralnej. Aktorka zwróciła na niego uwagę, gdy pojawił się na planie filmu „Gniew”, w którym ona grała jedną z głównych ról. Młodziutki aktor niemal natychmiast został oczarowany urodą starszej koleżanki po fachu. Jak się później okazało, ta również była nim zainteresowana.

Renata Dancewicz to postać, której z pewnością nikomu nie trzeba przedstawiać. Urodzona 7 lutego 1969 roku aktorka od lat uchodzi nie tylko za jedną z najpopularniejszych, ale pomimo już 55 lat na karku, również najpiękniejszych w branży. Piękna artystka już w bardzo młodym wieku zaczęła budować swoją aktorską karierę. Jej początki sięgają jeszcze wczesnych lat 90., czyli czasów, gdy studiowała na łódzkiej filmówce. To właśnie wtedy piękna aktorka poznała swoją pierwszą wielką miłość.

Rafał przez cały czas nie mógł oderwać wzroku od Renaty. Chodził jak zahipnotyzowany. W końcu postawił wszystko na jedną kartę, przemógł swą nieśmiałość i zaczął ją adorować. Okazało się, że on również nie jest jej obojętny - wspominała jedna z osób odpowiedzialnych za produkcję filmu w rozmowie z „Dobrym Tygodniem”.

Niedługo później Dancewicz i Maćkowiak zaczęli się ze sobą spotykać, a aktorka złożyła młodemu partnerowi propozycję nie od odrzucenia - poprosiła, żeby razem z nią zamieszkał. Niedługo później media zaczęły huczeć od plotek na ich temat. Renata Dancewicz nie ukrywała swojego uczucia do sporo młodszego kolegi po fachu i regularnie pokazywała się z nim publicznie, nie unikając błysku fleszy. Ich związek wydawał się być idealny... jednak do czasu.

Aktorską parę zaczął mocno poróżniać stosunek do ich pracy. Gdy Renata Dancewicz uważała aktorstwo głównie za źródło zarobku i wystarczała jej gra w serialach, Rafał Maćkowiak widział w tym coś więcej. Interesowała go gra w teatrze, a aktorstwo traktował jak misję. Z czasem zakochani zaczęli tracić sobą zainteresowanie, aż w końcu postanowili się rozstać. Zrobili to jednak z klasą i powstrzymywali się przed publicznym komentowaniem tej sprawy.